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فضائح جديدة تطال جيفري إبستين.. أشرطة جنسية مع قاصرات للأمير أندرو وبيل كلينتون!

Lebanon 24
08-01-2024 | 23:58
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لا تزال فضائح جيفري إبستين تظهر الواحدة تلو الأخرى، إذ كشفت صحيفة "ديلي ميل"، عن أن إبستن سجل سرا أشرطة جنسية مع قاصرات للأمير أندرو وريتشارد برانسون والرئيس الأميركي سابقا بيل كلينتون.

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يأتي هذا بعد الاطلاع على وثائق المحكمة وتضمنت شهادة سارة رانسوم، التي تدعي أنها كانت ضحية الاعتداء الجنسي على إبستين.
 
وفي التفاصيل، قام الملياردير الأميركي جيفري إبستين بتسجيل أشرطة جنسية سرية للأمير البريطاني أندرو، ورجل الأعمال البريطاني ريتشارد برانسون، والرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون، كما ومارس الجنس مع "العديد من الفتيات".
 
ونشرت يوم السبت الماضي، الدفعة الثالثة من محاضر الدعوى المرفوعة ضد الملياردير الأميركي جيفري إبستين المدان بالاستغلال الجنسي للقاصرات، والذي انتحر في زنزانته قبل النطق بالحكم النهائي عليه.

وتتضمن الدفعة الجديدة أكثر من 1300 صفحة، وتأتي بعد مئات الصفحات من الوثائق التي تم الكشف عنها يومي الأربعاء والخميس، مع توقع المزيد,(العربية)
المصدر: العربية

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