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عربي-دولي

لهذا السبب.. تحارب جنوب أفريقيا "يهود الداخل" لأجل فلسطين!

Lebanon 24
09-01-2024 | 00:15
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شكّلت وقفة جنوب أفريقيا إلى جانب الفلسطينيين لفتة كبيرة للشعب الفلسطيني، إذ قالت صحيفة الغارديان، إن تاريخ الفصل العنصري في دولة جنوب أفريقيا هو ما يحركها ضد مسألة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ووقوفها وراء ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي دوليا.
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واتهمت الجماعات اليهودية في ‏جنوب أفريقيا الحزب الحاكم بالوقوف مع "الإرهاب"، إلا أن القضية القانونية الهادفة لوقف العدوان ‏الإسرائيلي ضد غزة تأتي بعد سنوات من تدهور العلاقات بين ‏ بريتوريا والاحتلال، نابعة من التعاطف العميق مع الشعب الفلسطيني، ‏وتحالف إسرائيل الوثيق مع نظام الفصل العنصري في ‏جنوب أفريقيا في أثناء السنوات الأكثر قمعا من حكم البيض‎.‎

‎ورد الحاخام الأكبر لجنوب أفريقيا، وارين غولدستين، على ‏دعوى المؤتمر الوطني الأفريقي، بالقول إن الحزب الحاكم ‏يتصرف كأنه "حليف لإيران وكوكيل، في خطط تنظيم ‏الدولة الإسلامية لتدمير الدولة اليهودية".
وبردٍ على الانتقادات، أعلم رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوسا، ممثلين عن ‏مجلس الممثلين اليهود الشهر الماضي، أن حكومته ستواصل ‏دعم الفلسطينيين الذين "عانوا على مدى سبعة عقود من ‏احتلال قاس يشبه الأبارتيد"، خاصةً وأنّه منذ وصول المؤتمر الوطني الأفريقي إلى السلطة عام ‏‏1994، أقام علاقات دبلوماسية كاملة مع فلسطين، وتدهورت ‏العلاقات مع الاحتلال مع مضي الزمن.

بالموازاة، قالت وزارة ‏الخارجية في بريتوريا، إنها تقيم "اتصالات دبلوماسية ‏وسياسية محدودة" مع إسرائيل؛ بسبب "موقفها المعادي" من ‏محادثات السلام مع الفلسطينيين، و"عدم احترامها للقوانين ‏الدولية فيما يتعلق بحقوق الفلسطينيين وأراضيهم".(عربي21)
المصدر: عربي21
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