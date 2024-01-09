وزير الدفاع الأميركي يغادر قسم العناية المركزة

غادر وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، قسم العناية المركزة، الإثنين، لكنه لا يزال تحت الإشراف في مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني في ماريلاند، حسبما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست".

وقال مسؤولو الإدارة الأميركية، إن أوستن البالغ من العمر 70 عاما، نقل إلى المستشفى بسيارة إسعاف في الأول من يناير، بينما كان يعاني من "ألم شديد" مع مضاعفات غير معلنة بسبب إجراء طبي تم إجراؤه في 22 كانون الاول، والذي تضمن المبيت لليلة واحدة بالمستشفى.

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وشكّل التكتم على الوضع الصحي لأوستن لأيام، مخالفة للبروتوكول المعتمد في حالات مماثلة، خصوصا في وقت تواجه فيه واشنطن عدة أزمات ذات طبيعة عسكرية، منها الغزو الروسي لأوكرانيا والحرب في قطاع غزة بين حليفتها إسرائيل وحركة حماس.

والسبت، أقر أوستن في بيان بأنه كان بإمكانه "التصرف بشكل أفضل لضمان إبلاغ الأميركيين بشكل ملائم"، مضيفا: "أتعهد القيام بأفضل" من ذلك.

وقال البنتاغون في بيان، ليل الإثنين، إنه لا يزال من غير الواضح متى سيخرج الوزير من المستشفى، لكن المسؤولين يعتزمون تقديم تحديثات يومية طالما بقي أوستن في مركز والتر ريد.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، باتريك رايدر، إن أوستن "لا يزال يشعر بعدم الراحة، لكن تشخيصه جيد"، مردفا أن الوزير "في حالة جيدة"، وأنه "يتعافى بشكل جيد وفي حالة معنوية جيدة".

وتعهد المسؤولون في البيت الأبيض والبنتاغون، الإثنين، بمراجعة ثغرات الاتصال التي أدت إلى هذا الوضع المعقد، لكنهم رفضوا مرة أخرى الكشف عن العديد من التفاصيل الأساسية حول الوضع - بما في ذلك ما إذا كان أوستن عاجزا على الإطلاق وما الذي دفعه إلى الإقامة الطويلة في المستشفى.



وقال مسؤولون في البنتاغون إن أوستن استأنف مهامه، مساء الجمعة، من مركز والتر ريد.



ورفض البيت الأبيض، الإثنين، دعوات أطلقها جمهوريون، طالبوا فيها الرئيس الأميركي، جو بايدن، بإقالة أوستن من منصبه، بعدما تكتم لأيام عن واقعة دخوله المستشفى.



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان-بيار، في تصريح لصحفيين رافقوا بايدن في رحلة على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان"، إن "الرئيس لديه كامل الثقة، ولا يزال يثق بالوزير أوستن".

وتابعت: "ما نريده في المقام الأول هو أن يتعافى (أوستن) وأن يعود إلى البنتاغون".

بدوره، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، إن بايدن يعتبر أن أوستن يؤدي "عملا رائعا" وإن الرئيس يكن له الاحترام.

وشدد كيربي على "عدم وجود أي خطط أو أي بديل غير بقاء الوزير أوستن في منصبه، ومواصلته الدور القيادي الذي يؤديه".

وأشار إلى أن السلطات ستبحث بشكل معمّق "لتبيان ما إذا كانت الإجراءات تحتاج إلى أي تغيير أو تعديل، للاتعاظ من هذا الأمر".

في هذه الأثناء، أقر رايدر خلال حوار استمر لمدة ساعة مع المراسلين في البنتاغون، أنه علم لأول مرة بدخول أوستن إلى المستشفى في 2 كانون الثاني، أي قبل يومين من نقل تلك المعلومات إلى مجلس الأمن القومي، وقبل 3 أيام من إحاطة الكونغرس وكشفها للجمهور.

ومع ذلك، لم يخطر أحد في البنتاغون، الكونغرس أو نائبة وزير الدفاع، كاثلين هيكس، التي تعتبر المسؤول الثاني في الوزارة، حتى بعد أن تولت هيكس بعض واجبات أوستن خلال إجازة مخطط لها مسبقا في بورتوريكو، حسبما نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤولين في البنتاغون.

وألقى رايدر باللوم على إصابة رئيسة موظفي البنتاغون، كيلي ماغسامين، بالأنفلونزا، مما اضطرها إلى التغيب عن العمل.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت ماغسامين قد فوضت أية مسؤوليات لمرؤوسيها أثناء مرضها.

وقال رايدر إن رئيس هيئة الأركان المشتركة هو الذي أبلغ في نهاية المطاف، مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، يوم 4 كانون الثاني.

ولم يقدم رايدر أي تفسير لسبب عدم قيام مسؤول آخر في البنتاغون بإخطار البيت الأبيض عاجلا، على الرغم من ثقافة وزارة الدفاع المتمثلة في إسناد المسؤولية عن الواجبات الرئيسية إلى العديد من الموظفين أو المكاتب، لتجنب الثغرات في عملية صنع القرار.

وعندما سُئل عما إذا كان أوستن قد وجّه أيا من موظفيه لحجب المعلومات، أجاب رايدر بشكل غير مباشر، قائلا: "هذا أحد الأشياء التي سننظر فيها فيما يتعلق بتحسين العملية"، وذلك خلال مراجعة للإجراءات أطلقها البنتاغون. (الحرة)