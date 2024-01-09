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عربي-دولي

أطول إضراب للأطباء في بريطانيا يثير استياء المرضى والحكومة

Lebanon 24
09-01-2024 | 00:43
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على مدار ستة أيام متواصلة، شهدت بريطانيا أولى إضرابات القطاع العام في سنة 2024، احتجاجاً على تآكل الأجور نتيجة للتضخم وارتفاع كلفة المعيشة. وقاد هذا التحرك الأطباء المبتدئون أو المستجدون، الذين فشلت آخر جولات تفاوضهم مع حكومة المحافظين في كانون الأول من العام الماضي.
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ويعد هذا هو أطول إضراب تعرفه هيئة الخدمات الصحية المعروفة باسم (NHS)، منذ تأسيسها قبل 75 عاماً. وقد أثار الإضراب حفيظة المرضى على قوائم المستشفيات والمراكز وعيادات الأسرة بانتظار العلاج، إضافة إلى المختصين والمستشارين الذين اضطروا لتغطية غياب الأطباء الجدد على مدى أسبوع تقريباً.

ووصف مختصون تداعيات الإضراب بالكبيرة على القطاع الصحي، الذي يعيش بالأساس تحت ضغوط مالية ومهنية منذ سنوات. إذ شارك في الحراك نصف العاملين في المستشفيات والمراكز الطبية، وقد تسبب بتأجيل أو إلغاء علاج ومواعيد عشرات آلاف المرضى بين 3 كانون الثاني وحتى السابعة من صباح الثلاثاء.

وبدأ حراك الأطباء المبتدئين في أحد أكثر أشهر السنة ازدحاماً في المؤسسات الطبية، إذ يستأنف كثير من المرضى علاجاتهم بعد عطلة أعياد نهاية العام. كما تنتشر الأمراض التنفسية مثل الإنفلونزا وكورونا، إضافة إلى أنه جاء بعد إضراب لأطباء مختصين دام ثلاثة أيام قبل عيد الميلاد، وأدى إلى تأجيل مواعيد عدة.

مفاوضات معطلة 
أعلنت الرابطة الطبية البريطانية عن الإضراب في ديسمبر الماضي بعد فشل محادثاتها مع الحكومة نيابة عن الأطباء المبتدئين، الذين أضربوا 7 مرات منذ آذار 2023، ولكنهم فشلوا في إجبار حكومة ريشي سوناك على رفع أجورهم بنسبة تصل إلى 35% لتعود قيمة الرواتب إلى ما قبل 15 عاماً، وفق تقديراتهم.
وأفادت الرابطة الطبية بأنها عرضت على المضربين زيادة في الأجور بنسبة 3%، إضافة إلى 8.8% منحت لهم في وقت سابق العام الماضي. لكن العرض قوبل بالرفض؛ لأنه لا يراعي درجات الأطباء. وعندما توقفت المفاوضات في ديسمبر قرر الأطباء المبتدئون الشروع في إضرابهم الجديد لزيادة الضغط على الحكومة.

وتختلف تقديرات المؤسسات المالية المختصة لمدى تأثير التضخم وارتفاع الأسعار على قيمة أجور القطاع العام بمختلف تخصصاته. فبحسب "مؤشر أسعار المستهلك" خسرت الرواتب أكثر من 26% من قيمتها منذ عام 2008، بينما يقول معهد الدراسات المالية إن الأجور تآكلت بنسبة تتراوح بين 10% إلى 16% منذ عام 2010.  

مكتب الإحصاء الوطني يعتبر "مؤشر أسعار المستهلك" مقياساً ضعيفاً لحساب قيمة الأجور، فيما تقول الجمعية الإحصائية الملكية إن "مؤشر أسعار التجزئة" قد يكون أكثر دقة في حساب تراجع قيمة الأجور منذ تولي حكومة حزب المحافظين السلطة عام 2010، منوهة إلى أن سنة الأساس في تقدير هذا التراجع عامل هام.
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