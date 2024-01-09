أطول إضراب للأطباء في بريطانيا يثير استياء المرضى والحكومة

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على مدار ستة أيام متواصلة، شهدت بريطانيا أولى إضرابات القطاع العام في سنة 2024، احتجاجاً على تآكل الأجور نتيجة للتضخم وارتفاع كلفة المعيشة. وقاد هذا التحرك الأطباء المبتدئون أو المستجدون، الذين فشلت آخر جولات تفاوضهم مع حكومة المحافظين في كانون الأول من العام الماضي.ويعد هذا هو أطول إضراب تعرفه هيئة الخدمات الصحية المعروفة باسم (NHS)، منذ تأسيسها قبل 75 عاماً. وقد أثار الإضراب حفيظة المرضى على قوائم المستشفيات والمراكز وعيادات الأسرة بانتظار العلاج، إضافة إلى المختصين والمستشارين الذين اضطروا لتغطية غياب الأطباء الجدد على مدى أسبوع تقريباً.ووصف مختصون تداعيات الإضراب بالكبيرة على القطاع الصحي، الذي يعيش بالأساس تحت ضغوط مالية ومهنية منذ سنوات. إذ شارك في الحراك نصف العاملين في المستشفيات والمراكز الطبية، وقد تسبب بتأجيل أو إلغاء علاج ومواعيد عشرات آلاف المرضى بين 3 كانون الثاني وحتى السابعة من صباح الثلاثاء.وبدأ حراك الأطباء المبتدئين في أحد أكثر أشهر السنة ازدحاماً في المؤسسات الطبية، إذ يستأنف كثير من المرضى علاجاتهم بعد عطلة أعياد نهاية العام. كما تنتشر الأمراض التنفسية مثل الإنفلونزا وكورونا، إضافة إلى أنه جاء بعد إضراب لأطباء مختصين دام ثلاثة أيام قبل عيد الميلاد، وأدى إلى تأجيل مواعيد عدة.أعلنت الرابطة الطبية البريطانية عن الإضراب في ديسمبر الماضي بعد فشل محادثاتها مع الحكومة نيابة عن الأطباء المبتدئين، الذين أضربوا 7 مرات منذ آذار 2023، ولكنهم فشلوا في إجبار حكومة ريشي سوناك على رفع أجورهم بنسبة تصل إلى 35% لتعود قيمة الرواتب إلى ما قبل 15 عاماً، وفق تقديراتهم.