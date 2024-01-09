"محفورة وداخلها أحرف"... صورة تكشف مصدرا لأسلحة حماس

كشفت كوريا الجنوبية أن حركة حماس تستخدم أسلحة مصنعة في كوريا الشمالية، في حربها المستمرة منذ أشهر ضد إسرائيل.

وأظهرت صورة نشرتها وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية نقلا عن جهاز الاستخبارات الوطنية، قاذفة قنابل صاروخية مصنوعة في كوريا الشمالية من طراز "إف 7"، وكانت مفككة محفورة داخلها أحرف كورية.





وقال جهاز الاستخبارات الكورية الجنوبية: "يقع الفتيل الذي يحمل الأحرف الكورية في القسم الأوسط من صاروخ إف 7 الكوري الشمالي الصنع".

وكشف أنه يجمع أدلة على مبيعات أسلحة من كوريا الشمالية لحماس.

(LEAD) S. Korea's spy agency confirms Hamas' suspected use of N. Korean weapons https://t.co/k7dAojmp9z — Yonhap News Agency (@YonhapNews) January 8, 2024 Advertisement





وهذه ليست المرة الأولى التي يجري فيها الحديث استخدام حماس لأسلحة كورية شمالية، ففي أكتوبر الماضي قال خبراء إن مقاتلي الحركة ربما يستخدمون أسلحة كورية شمالية، بما في ذلك قذائف صاروخية "آر بي جي" من طراز "إف 7". وهذه ليست المرة الأولى التي يجري فيها الحديث استخدام حماس لأسلحة كورية شمالية، ففي أكتوبر الماضي قال خبراء إن مقاتلي الحركة ربما يستخدمون أسلحة كورية شمالية، بما في ذلك قذائف صاروخية "آر بي جي" من طراز "إف 7".

وسبق أن نفت بيونغيانغ تزويد حماس بأسلحتها، ووصفت التقارير بأنها "شائعة كاذبة لا أساس لها من تدبير الولايات المتحدة".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية ذكرت في تشرين الثاني الماضي، أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أمر بدعم الفلسطينيين، في خضم الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وقالت الصحيفة حينها إن هذا التقدير جاء وفقا لوكالة الاستخبارات في الدولة الجارة، كوريا الجنوبية. (سكاي نيوز)