رقمٌ صادم لعدد القتلى.. حوادث إطلاق النار الجماعي تتصاعد في أميركا

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية ارتفاعاً في حوادث إطلاق النار الجماعي خلال عام 2023، مقارنة بالعام السابق، إذ بلغ عدد الحوادث 657 حادثة على الأقل، مقارنة بعام 2022 والتي بلغت 646.

وحسب المعلومات، فإنّ 42 ألفاً و988 شخصاً فقدوا أرواحهم، وأصيب 36 ألفاً و366 شخصاً في حصيلة الهجمات المسلحة التي وقعت بالولايات المتحدة عام 2023.



ولفت موقع "أرشيف العنف المسلح" إلى أنه اعتمد على أكثر من 7 آلاف مصدر لتوثيق هذه المعطيات، مشيراً إلى أن عدد رجال الشرطة الذين قتلوا العام الماضي بسبب حوادث إطلاق النار بلغ 368.( عربي21)