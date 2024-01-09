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إقرار قانون "تاريخي" في كوريا الجنوبية بشأن أكل لحم الكلاب.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
09-01-2024 | 02:32
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أقر برلمان كوريا الجنوبية قانونا "تاريخيا" يحظر استهلاك لحوم الكلاب، وهي ممارسة غذائية معتادة في هذا البلد تعود إلى قرون.

ووافقت الجمعية الوطنية على مشروع القانون بأغلبية 208 أصوات، الثلاثاء، وسيتحول التشريع المقترح إلى قانون بعد إقراره من مجلس الوزراء وتوقيع الرئيس يون سوك يول عليه، وهي خطوات تعتبر شكلية حيث تدعم حكومة يون الحظر.
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وبموجب التشريع الجديد سيتم حظر تربية أو ذبح الكلاب لغرض استهلاك لحومها وتوزيع أو بيع لحوم الكلاب اعتبارا من عام 2027، وسيواجه من يذبحون الكلاب عقوبة السجن لمدد تتراوح بين عامين و3 أعوام، أو غرامة تصل إلى 30 مليون وون (22768 دولارا).

وواجهت الجهود المبذولة لحظر استهلاك لحوم الكلاب مقاومة شرسة من المزارعين وغيرهم من العاملين في صناعة لحوم الكلاب، التي تشهد تراجع شعبيتها في البلاد.

وأظهرت دراسات استقصائية حديثة أن غالبية الكوريين الجنوبيين لم يعودوا يأكلون لحوم الكلاب.
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