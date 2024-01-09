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عربي-دولي

أولوية سياسية لأنقرة تبحث عن حلّها خلال العام الجديد

Lebanon 24
09-01-2024 | 02:46
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صرّح مصدر دبلوماسي تركي لوكالة "نوفوستي" الروسية بأن "تسوية النزاع في أوكرانيا أولوية في سياسات تركيا الخارجية، وأعلنت أنقرة ذلك مرارا على لسان الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي أعرب عن استعداده لتقديم أي وساطة وتنظيم اجتماع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي".
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وأشار المصدر إلى أن "أردوغان أبلغ زيلينسكي خلال مكالمتهما الهاتفية الأخيرة باستعداد أنقرة للوساطة واستضافة مفاوضات السلام بين موسكو وكييف".
 
وأضاف المصدر الذي لم تكشف الوكالة عن اسمه، أن أنقرة ستقترح على الجانبين الروسي والأوكراني استئناف مفاوضات إسطنبول.(روسيا اليوم)
 
 
المصدر: روسيا اليوم
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