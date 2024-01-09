أولوية سياسية لأنقرة تبحث عن حلّها خلال العام الجديد

صرّح مصدر دبلوماسي تركي لوكالة "نوفوستي" الروسية بأن "تسوية النزاع في أوكرانيا أولوية في سياسات تركيا الخارجية، وأعلنت أنقرة ذلك مرارا على لسان الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي أعرب عن استعداده لتقديم أي وساطة وتنظيم اجتماع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي".

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وأشار المصدر إلى أن "أردوغان أبلغ زيلينسكي خلال مكالمتهما الهاتفية الأخيرة باستعداد أنقرة للوساطة واستضافة مفاوضات السلام بين موسكو وكييف".