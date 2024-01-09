Advertisement

عربي-دولي

ارتفاع عدد ضحايا زلزال اليابان

Lebanon 24
09-01-2024 | 02:57
A-
A+
Doc-P-1150286-638403913316651226.jpg
Doc-P-1150286-638403913316651226.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ارتفعت حصيلة الزلزال الذي ضرب وسط اليايان في الأول من كانون الثاني إلى 202 قتيل، على ما أعلنت السلطات في إقليم أيشيكاوا.

وخفّضت السلطات عدد الأشخاص الذين لا يزالون في عداد المفقودين إلى 102 في مقابل 120 في الحصيلة السابقة.(وكالة فرانس برس)
Advertisement
المصدر: وكالة فرانس برس
مواضيع ذات صلة
السلطات اليابانية: ارتفاع عدد المفقودين جراء الزلزال إلى 323 شخصاً
lebanon 24
09/01/2024 12:56:19 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد أيّام من الزلزال المُدمّر.. العثور على شخص حيّ تحت الركام
lebanon 24
09/01/2024 12:56:19 Lebanon 24 Lebanon 24
جنبلاط أبرق الى رئيس وزراء اليابان معزياً بضحايا الزلزال
lebanon 24
09/01/2024 12:56:19 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد يوم واحد على الزلزال العنيف.. كارثة جديدة تضرب اليابان وهذا مصير 300 شخص
lebanon 24
09/01/2024 12:56:19 Lebanon 24 Lebanon 24

الزلزال

اليايان

إقليم أيشيكاوا

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:46 | 2024-01-09
05:45 | 2024-01-09
05:30 | 2024-01-09
05:24 | 2024-01-09
05:12 | 2024-01-09
05:10 | 2024-01-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24