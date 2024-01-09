ارتفاع عدد ضحايا زلزال اليابان

ارتفعت حصيلة الزلزال الذي ضرب وسط اليايان في الأول من كانون الثاني إلى 202 قتيل، على ما أعلنت السلطات في إقليم أيشيكاوا.



وخفّضت السلطات عدد الأشخاص الذين لا يزالون في عداد المفقودين إلى 102 في مقابل 120 في الحصيلة السابقة.(وكالة فرانس برس)

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