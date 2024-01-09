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فرض حالة الطوارئ في الإكوادور.. بسبب رئيس عصابة

Lebanon 24
09-01-2024 | 04:40
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أعلن رئيس الإكوادور فرض حالة الطوارئ مدة 60 يوما، إثر فرار خوسيه أدولفو ماسياس فيلامار، زعيم عصابة "لوس تشونيروس" من السجن.

وأشار أن القرار سيسمح للجيش بتحديد مكان زعيم العصابة الهارب، وضمان الأمن الداخلي في السجون التي اندلعت فيها أعمال شغب.
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يذكر أن حُكما بالسجن لمدة 34 عاما صدر بحق زعيم العصابة في 2011 لارتكابه جرائم مختلفة، بما في ذلك القتل وتهريب المخدرات.

وقال المتحدث باسم الحكومة روبرتو إيزوريتا إنّ السيناريو "الأكثر ترجيحا" هو أن "فيتو" البالغ 44 عاما فرّ قبل ساعات من عملية للشرطة في السجن و"تمّ نشر أكبر عدد من القوات للعثور على هذا السجين الخطر جداً".

وأعرب إيزوريتا عن أسفه "لمستوى انتشار" الجماعات الإجرامية ولـ"فشل" نظام السجون في الإكوادور.(عربي21)
المصدر: عربي21
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