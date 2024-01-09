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عربي-دولي
شرطٌ إسرائيليّ لعودة الفلسطينيين إلى شمال غزة
Lebanon 24
09-01-2024
|
04:54
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أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت، اليوم الثلاثاء، بأن الاحتلال الإسرائيلي يفحص إمكانية اشتراط التوصل إلى صفقة جديدة مع حركة حماس تتيح إعادة المحتجزين الإسرائيليين مقابل عودة الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة.
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وأوضح الموقع بأن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الذي وصل إلى إسرائيل أمس، يطالب المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابنيت) بفحص إمكانية إعادة الغزيين إلى شمال قطاع غزة.
وعلى الرغم من الدمار الهائل الذي ألحقه الاحتلال في تلك المنطقة وافتقادها لأبسط الخدمات ومتطلبات الحياة، من ماء وخدمات صرف وكهرباء وغيرها، فإن الاحتلال يمنع عودة السكان إليها.
وبحسب الصحيفة، فإن من الأفكار المطروحة في إسرائيل لتشكيل ضغط على حماس من أجل التوصل إلى صفقة جديدة، شمل قضية عودة السكان إلى شمال قطاع غزة، بالاتصالات الرامية للتوصل إلى صفقة جديدة لتبادل الأسرى مع حركة حماس.(القدس العربي)
المصدر: القدس العربي
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