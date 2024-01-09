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الصحة المصرية: وفاة نصف مليون مصري في 2023

Lebanon 24
09-01-2024 | 05:30
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كشف الدكتور مستشار وزير الصحة لشؤون السكان وتنمية الأسرة عمرو حسن، أن حوالي نصف مليون مواطن مصري توفوا خلال عام 2023 الماضي.

 
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وأضاف أنه خلال عام 2023 ولد قرابة 2 مليون و44 ألف مولود، بجانب وجود وفيات حوالي 581 ألف، أي أن الزيادة السكانية مليون 463 ألف، ويدل ذلك على تحسن نسبة الزيادة السكانية وانخفاضها عن العام السابق.

 

وأوضح أن الدولة المصرية تولي ملف الزيادة السكانية أهمية كبيرة، موضحا أنه بحسب الجهاز المركزي للإحصاء، فإن نسبة الزيادة السكانية انخفضت بنسبة 8%، ونسب الانخفاض تقاس بعدد المواليد، مطروح منها عدد الوفيات.

 

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية، أن في اليوم الواحد يولد قرابة 5599 مولودا، أي كل ساعة 233 مولودا، أي كل 15 ثانية مولود.

 

مؤكدا على أننا في حاجة إلى تطور أكبر في النمو السكاني، حتى يكون هناك استفادة من النمو الاقتصادي، حيث إن الشعور بثمار التنمية الاقتصادية يحتاج خفض المواليد أكثر.

( روسيا اليوم)

 

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