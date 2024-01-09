Advertisement

عربي-دولي

شويغو: خسائر القوات الأوكرانية تقدر بأكثر من 215 ألف جندي

Lebanon 24
09-01-2024 | 05:24
A-
A+
Doc-P-1150360-638404001090823741.jpg
Doc-P-1150360-638404001090823741.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الروسي يعمل بشكل منهجي على تقليص القدرة القتالية للقوات الأوكرانية، مع الحفاظ على المبادرة الاستراتيجية، مشيرًا إلى أنه في عام 2023، تجاوزت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية 215 ألف جندي و28 ألف قطعة سلاح.
Advertisement

وقال شويغو في مؤتمر عبر الهاتف مع قيادة الجيش الروسي: "تقوم مجموعات من القوات الروسية بتقليص القدرة القتالية للقوات المسلحة الأوكرانية بشكل منهجي. خلال العام الماضي، تجاوزت خسائر العدو 215 ألف جندي و28 ألف قطعة سلاح".

وتابع شويغو: "نحن نحافظ على المبادرة الاستراتيجية على طول خط التماس القتالي بأكمله".

كما أكد شويغو أن العسكريين الروس سيواصلون باستمرار تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
 
المصدر: سبوتنيك
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:30 | 2024-01-09
08:15 | 2024-01-09
08:00 | 2024-01-09
07:50 | 2024-01-09
07:30 | 2024-01-09
07:15 | 2024-01-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24