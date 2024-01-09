شويغو: خسائر القوات الأوكرانية تقدر بأكثر من 215 ألف جندي

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أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الروسي يعمل بشكل منهجي على تقليص القدرة القتالية للقوات الأوكرانية، مع الحفاظ على المبادرة الاستراتيجية، مشيرًا إلى أنه في عام 2023، تجاوزت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية 215 ألف جندي و28 ألف قطعة سلاح.وقال شويغو في مؤتمر عبر الهاتف مع قيادة الجيش الروسي: "تقوم مجموعات من القوات الروسية بتقليص القدرة القتالية للقوات المسلحة الأوكرانية بشكل منهجي. خلال العام الماضي، تجاوزت خسائر العدو 215 ألف جندي و28 ألف قطعة سلاح".وتابع شويغو: "نحن نحافظ على المبادرة الاستراتيجية على طول خط التماس القتالي بأكمله".كما أكد شويغو أن العسكريين الروس سيواصلون باستمرار تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.