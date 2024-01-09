وزيرة الخارجية الألمانية: معاناة الفلسطينيين في غزة لا يمكن أن تستمر

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك خلال زيارة للقاهرة اليوم، إن مصر وألمانيا متفقتان على أن غزة والضفة الغربية أراض فلسطينية.

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وأضافت بيربوك خلال جلسة مغلقة مع نظيرها المصري سامح شكري، أن معاناة الفلسطينيين في غزة لا يمكن أن تستمر، وأن هناك حاجة إلى اتخاذ تدابير ملموسة الآن لضمان وصول المساعدات إلى السكان هناك.

وأشارت إلى أن مصر تلعب دورا رئيسيا في إطلاق سراح الرهائن والتفاوض على هدنة في غزة.

من جهته، قال وزير الخارجية المصري: "لم نر جهودا حقيقية لمنع تهجير الفلسطينيين في غزة"، مؤكدا على ضرورة "وقف الدمار الذي طال 70% من القطاع".

وأضاف شكري أنه "يجب التركيز على وقف إطلاق النار ووصول المساعدات ومنع التهجير". ( روسيا اليوم)