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عربي-دولي

قُتِلوا بطريقة مروّعة.. هكذا خسرت إسرائيل 6 من جنودها اليوم

Lebanon 24
09-01-2024 | 05:46
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أفادت هيئة البث الإسرائيلية عن مقتل 6 عسكريين إسرائيليين بانفجار شاحنة كانت تحوي مواد متفجرة معدة لتدمير أنفاق في غزة. 
 
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