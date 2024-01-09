Advertisement

عربي-دولي

بينهم عرب.. كشف تفاصيل عن "خلية الموساد" في تركيا

Lebanon 24
09-01-2024 | 06:15
A-
A+
Doc-P-1150371-638404018890093748.jpg
Doc-P-1150371-638404018890093748.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

كشفت تقارير إعلامية تفاصيل جديدة عن الأشخاص، الذين اعتقلتهم السلطات الأمنية التركية للاشتباه في ضلوعهم في أنشطة تجسس لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد).

 

وكانت وكالة الأناضول التركية للأنباء أفادت باعتقال 33 شخصا من المعتقد أنهم كانوا يسعون إلى رصد ومراقبة ومهاجمة وخطف مواطنين أجانب يعيشون في تركيا في إطار عمليات "تجسس دولية".

 
Advertisement

ونقل موقع "آي 24 نيوز" الإسرائيلي عن مصادر تركية قولها إن من بين المتهمين 3 مصريين وفلسطينيين اثنين وتونسيين اثنين و3 أتراك وعدد من السوريين.

 

وكشفت أيضا أن من بين الموقوفين مسؤولا عن مكتب عقارات، كان يقدم معلومات تفصيلية عن مناطق تواجد العرب والفلسطينيين وتقارير عن المجمعات السكنية، التي يقيمون فيها.

( سكاي نيوز)

 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:30 | 2024-01-09
08:15 | 2024-01-09
08:00 | 2024-01-09
07:50 | 2024-01-09
07:30 | 2024-01-09
07:15 | 2024-01-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24