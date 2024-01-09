رقم قياسي تاريخي.. 13,55 مليون معتمر في عام 2023

أعلن وزير الحج والعمرة السعودي توفيق بن الربيعة عن أن عدد المعتمرين خلال 2023 وصل إلى رقم قياسي تاريخي بلغ 13.55 مليون معتمر.

وأضاف الربيعة، في كلمته بمعرض ومؤتمر خدمات الحج والعمرة لعام 2024، أن أكبر عدد للمعتمرين من خارج المملكة كان في عام 2019 يقدر بـ8 ملايين و550 ألفاً، وفي عام 2023 ارتفع العدد إلى 13 مليونا و550 ألف معتمر بفضل التسهيلات المقدمة، وهو أكبر ارتفاع في تاريخ المعتمرين من خارج المملكة حيث يقدر عدد الزيادة بـ5 ملايين معتمر بنسبة زيادة 58 في المائة.

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وقال الربيعة أطلقنا مشروعات تتجاوز قيمتها أكثر من 5 مليارات ريال لتطوير البنية التحتية في المشاعر المقدسة، كما عملنا في العام الماضي على تدريب أكثر من 40 ألف عامل في منظومة الحج والعمرة وهذا العام نعمل على تدريب أكثر من 120 ألف شخص لخدمة حجاج بيت الله الحرام، كما نعمل على رفع مستوى الوعي لدى الحجاج وعملنا على مبادرة لإنشاء مركز للتوعية بالتعاون مع الهيئة العامة للأوقاف. ( الشرق الأوسط)