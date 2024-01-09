غابريال أتال رئيساً للحكومة الفرنسية

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جاء تعيين غابرييل أتال، أصغر رئيس وزراء لفرنسا على الإطلاق، الثلاثاء، في وقت يسعى فيه الرئيس إيمانويل ماكرون إلى بداية جديدة لبقية فترة ولايته وسط ضغوط سياسية متزايدة من اليمين المتطرف.وأصدر مكتب ماكرون بيانا أعلن فيه تعيين أتال (34 عاما) الذي برز اسمه كمتحدث باسم الحكومة ووزير للتعليم.واستقالت سلفه إليزابيث بورن، الإثنين، بعد الاضطرابات السياسية الأخيرة بشأن قانون الهجرة الذي يعزز قدرة الحكومة على ترحيل الأجانب.ومن المقرر أن يقوم ماكرون، وهو وسطي يبلغ من العمر 46 عاما وتنتهي ولايته في عام 2027، بتشكيل حكومة جديدة في الأيام المقبلة. (سكاي نيوز عربية)