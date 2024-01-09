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تحذيرات من فيضانات في بريطانيا

Lebanon 24
09-01-2024 | 07:12
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من المتوقع أن يتساقط المزيد من الثلوج على بريطانيا، بعد أن غطى الجليد الكثيف أجزاء من المملكة المتحدة أمس، في ظل انخفاض درجات الحرارة إلى حد سالب 10 درجات مئوية ليلا، خلال موجة البرد التي من المتوقع أن تستمر لأسابيع.

 
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وأفادت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية، اليوم، بأنه من المتوقع تساقط المزيد من الثلوج على الأراضي المرتفعة اليوم ويوم غد الأربعاء، مع توقعات بأن تهيمن درجات الحرارة الأكثر برودة على حالة الطقس خلال شهر شباط المقبل.

 

وبسبب الظروف الجليدية هذا الأسبوع، أصدرت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة تحذيرات بشأن الطقس في أنحاء إنجلترا، تسري حتى يوم الجمعة المقبل، محذرة من زيادة خطر تسجيل وفيات، وغيرها من «التأثيرات الكبيرة» على خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية في البلاد.

 

وفي الوقت نفسه، لا يزال هناك أكثر من 100 تحذير من وقوع فيضانات بعد أن شهد الأسبوع الماضي هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية، كانت ناجمة عن العاصفة «هينك»، التي ضربت أجزاء كبيرة من بريطانيا.

( الشرق الأوسط)
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