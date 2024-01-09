إسرائيل الأكثر تسبباً في الضرر.. عدد قياسي لضحايا المتفجرات في 2023

شهد العام الماضي مقتل وإصابة أكبر عدد من الضحايا المدنيين بسبب المتفجرات، وذلك منذ أكثر من عقد من الزمن

وبحسب شبكة «بي بي سي» البريطانية، فقد سجلت منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» (AOAV)، ومقرها المملكة المتحدة، ما لا يقل عن 7307 حوادث انفجار في جميع أنحاء العالم في عام 2023، ارتفاعاً من 4322 حادثاً تم تسجيلها في 2022.

ووفقاً للتقرير، فقد تسببت هذه التفجيرات في مقتل أكثر من 15 ألف مدني، وهو ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 122% عن عام 2022، كما أصيب عشرات الآلاف.

وتصف منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» الحرب الإسرائيلية في غزة بأنها «السبب الرئيسي لهذه الزيادة الكبيرة» في عدد الضحايا المدنيين.

وأشارت إلى أن إسرائيل هي «الدولة الأكثر تسببا في الضرر» في هذا الشأن.

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وسجلت المنظمة أكثر من 1000 هجوم لإسرائيل في غزة، ما أدى إلى سقوط أكثر من 12 ألف ضحية بين المدنيين، شهدا وجرحى.

وقال التقرير إن الحرب الإسرائيلية على غزة ساهمت أيضاً في زيادة كبيرة في عدد الضربات الجوية المسجلة في 2023.

ولفت إلى أن استخدام الأسلحة المطلقة من الجو في جميع أنحاء العالم ارتفع من 519 حادثاً في عام 2022 إلى 1694 حادثاً العام الماضي، في زيادة بنسبة 226٪.

وبعد إسرائيل، احتلت روسيا المرتبة الثانية في قائمة الدول الأكثر تسببا في سقوط ضحايا من المدنيين، حيث تسببت حربها في أوكرانيا في سقوط 8351 ضحية.

كما ساهمت الصراعات المستمرة في السودان وميانمار وسوريا والصومال في أعلى عدد من الضحايا المدنيين سجلته المنظمة منذ عام 2010.

( الشرق الأوسط)