رجّح ضابط المخابرات العسكرية الأميركي سكوت ريتر أن تخسر أوكرانيا أربع مقاطعات إضافية إن لم يجلس فلاديمير زيلينسكي إلى طاولة المفاوضات، ويقبل السلام مع روسيا.

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وقال ريتر في حديث لقناة Danny Haiphong على "يوتيوب": "أعتقد أن الروس سيسيطرون على خاركوف شرق أوكرانيا، ثم سيستمرون في هجومهم إلى دنيبروبيتروفسك وسطها، وإلى نيقولايف جنوبها، وأوديسا جنوب غربها. وسيكون ذلك نهاية لأوكرانيا، إذا لم يتصرف زيلينسكي بشكل عقلاني ويطلب السلام الآن".

وأشار إلى أن القوات الأوكرانية تتكبد خسائر بشرية فادحة لا يمكن تعويضها، ونتيجة لذلك بدأت القوات الروسية مهاجمة المناطق التي نقلت القوات الأوكرانية كتائب منها إلى مناطق أخرى على الجبهة.

وقال: "لا يمكن لأوكرانيا الانتصار وهي ليست قادرة على عمل شيء من أجل ذلك، وقد ظهر هناك ضغط سياسي على كييف لدفعها على الموافقة على وقف إطلاق النار". ( روسيا اليوم)