ليبيا تنوي تقديم الدعم لجنوب إفريقيا في دعواها ضد إسرائيل

دعا المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، إلى توفير دعم قانوني للدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل لمحاكمتها على ارتكاب "جرائم إبادة" خلال حربها على قطاع غزة.

جاء ذلك في رسائل وجهها رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، إلى رئيسي المجلس الرئاسي محمد المنفي، وحكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، نشرها المكتب الإعلامي للأعلى للدولة في ساعة متأخرة أمس، على فيسبوك.

ووفق المكتب، فإن تكالة "طلب من المنفي والدبيبة بتكليف فريق من الخبراء القانونيين لإعداد الملفات القانونية اللازمة لتعزيز فرص نجاح الدعوى التي تقدمت بها جنوب إفريقيا بحق الكيان الصهيوني، وبذل الجهود والمساعي لبلورة جهد عربي إسلامي مشترك تجاه هذا الموقف".

وأضاف تكالة أن "الدعوى ليست مهمة فقط من الناحية القانونية لأنها ستتحقق فيها محكمة العدل الدولية مما إذا كان الكيان الغاصب ينتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية، بل ستتحقق من الشرعية السياسية لهذا الكيان وما إذا كان للدول الأخرى الاستمرار في دعمها له".

( الأناضول)