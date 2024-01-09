خامس أكبر شركة لسفن الحاويات بالعالم تواصل "الابتعاد" عن البحر الأحمر

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أعلن متحدث باسم شركة "هاباغ لويد" الألمانية أن الشركة ستواصل تحويل مسار سفنها بعيدا عن قناة السويس وستتخذ طريق رأس الرجاء الصالح لأسباب أمنية.وذكر المتحدث باسم خامس أكبر شركة لسفن الحاويات في العالم: "نعتبر أن الوضع لا يزال خطيرا.. نعيد تقييم الأمر بصورة يومية وسنتخذ القرارات التالية يوم الإثنين 15 كانون الثاني".وتتجنب "هاباغ لويد" مثل شركات منافسة أخرى منطقة البحر الأحمر، بعدما بدأت جماعة الحوثي اليمنية الموالية لإيران، بشن هجمات على السفن التجارية، دعما لحركة حماس الفلسطينية التي تخوض حربا مع إسرائيل، مما أدى إلى اضطراب في حركة التجارة العالمية.وفي سياق متصل، قالت وزارة النقل الإسرائيلية، الثلاثاء، إنها تحاول استيضاح قرار شركة الشحن الصينية "كوسكو"، بشأن ما تردد عن وقف الشحن إلى إسرائيل.وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية هذا الأسبوع، أن "كوسكو" أوقفت الشحن إلى إسرائيل، فيما لم تعلق الشركة بعد.وقالت وزارة النقل الإسرائيلية ردا على استفسار من رويترز، إن "إدارة الشحن والموانئ تعمل مع الجهات المعنية لاستيضاح إعلان شركة الشحن الصينية وقف الإبحار إلى إسرائيل".