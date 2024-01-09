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الخارجية الفلسطينية تدين "دهس" الجيش الإسرائيلي جثمان شهيد في طولكرم

Lebanon 24
09-01-2024 | 09:15
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أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، دهس آلية إسرائيلية جثمان شهيد في طولكرم شمال الضفة الغربية.

 

 وقالت الوزارة في بيان: "ندين بأشد العبارات جرائم القتل خارج القانون التي ترتكبها قوات الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، والوحشية البشعة الموثقة التي ارتكبتها مركبة عسكرية إسرائيلية بدهسها جثمان أحد الشهداء في طولكرم".

 

وأضافت: "هذا السلوك يعبر عن عقلية فاشية استعمارية عنصرية وانحطاط أخلاقي غير مسبوق، وتعبر أيضاً عن ثقافة الحقد والكراهية والتطرف التي تنكر وجود الفلسطيني في أرض وطنه".

 

وقالت الخارجية: "هذه الجريمة البشعة ترجمة للتحريض العنصري الذي يمارسه أركان اليمين الإسرائيلي والذين يتعاملون مع جميع الفلسطينيين كمتهمين يجب قتلهم تارة تحت شعار حيوانات بشرية ونازيين".  (الأناضول)

 

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