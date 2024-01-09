الخارجية الفلسطينية تدين "دهس" الجيش الإسرائيلي جثمان شهيد في طولكرم

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، دهس آلية إسرائيلية جثمان شهيد في طولكرم شمال الضفة الغربية.

وقالت الوزارة في بيان: "ندين بأشد العبارات جرائم القتل خارج القانون التي ترتكبها قوات الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، والوحشية البشعة الموثقة التي ارتكبتها مركبة عسكرية إسرائيلية بدهسها جثمان أحد الشهداء في طولكرم".

وأضافت: "هذا السلوك يعبر عن عقلية فاشية استعمارية عنصرية وانحطاط أخلاقي غير مسبوق، وتعبر أيضاً عن ثقافة الحقد والكراهية والتطرف التي تنكر وجود الفلسطيني في أرض وطنه".

وقالت الخارجية: "هذه الجريمة البشعة ترجمة للتحريض العنصري الذي يمارسه أركان اليمين الإسرائيلي والذين يتعاملون مع جميع الفلسطينيين كمتهمين يجب قتلهم تارة تحت شعار حيوانات بشرية ونازيين". (الأناضول)