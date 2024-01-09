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عربي-دولي
بن غفير لبلينكن: هذا ليس الوقت المناسب للتحدث بهدوء مع "حماس"
Lebanon 24
09-01-2024
|
09:27
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دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إلى عدم التحدث بهدوء مع حركة "حماس"، معتبرًا أن ذلك هو الوقت المناسب لاستخدام ما سماها "العصا الغليظة".
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جاء ذلك في تدوينة له على حسابه في منصة "إكس"، اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع زيارة يجريها بلينكن إلى إسرائيل هي الخامسة منذ بداية الحرب.
وقال بن غفير: "السيد الوزير بلينكن، هذا ليس الوقت المناسب للتحدث بهدوء مع حماس، إنه الوقت المناسب لاستخدام تلك العصا الغليظة".
ولم يوضح بن غفير مقصده بهذه التدوينة المقتضبة، لكن صحيفة "هآرتس" العبرية كانت قد أفادت بأن بلينكن يتوقع "أن يسمع تصريحات واضحة من القيادة السياسية (الإسرائيلية) تفيد بعدم وجود نية لتهجير سكان قطاع غزة أو السماح ببناء المستوطنات على أراضيه".
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