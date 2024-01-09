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الجزائر تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة

Lebanon 24
09-01-2024 | 09:40
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دعت الجزائر اليوم، لعقد جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي في الـ12 من كانون الثاني الجاري، حول التهديدات الإسرائيليية بالتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.

 
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وأفادت صحيفة "زمان يسرائيل" في وقت سابق بأن ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يجري اتصالات سرية لضمان استقبال الكونغو ودول إفريقية أخرى آلاف المهاجرين من قطاع غزة.

 

وفي وقت لاحق قال نتنياهو خلال اجتماع لحزب الليكود إنه يعمل على تسهيل الهجرة الطوعية لسكان غزة إلى دول أخرى، قائلا "إن مشكلة تل أبيب تتمثل في إيجاد دول مستعدة لاستيعاب أهالي القطاع".

 

وقال وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الذي يرأس حزب "الصهيونية الدينية" في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي: "لتحقيق الأمن علينا السيطرة على القطاع، وللسيطرة عليه على المدى الطويل، نحن بحاجة إلى وجود مدني".

 

وأضاف: إسرائيل "تشجّع" فلسطينيي غزة البالغ عددهم 2.3 مليون تقريبا على مغادرة القطاع.

 
( روسيا اليوم)

 

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