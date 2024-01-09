اجتماع سعودي تركي باكستاني لتعزيز التعاون الدفاعي

أجمعت تركيا وباكستان والسعودية على تعزيز التعاون الثلاثي فيما بينها بمجال الصناعات الدفاعية.

وبحسب بيان صادر عن الجيش الباكستاني، اليوم، فإن مدينة راولبندي احتضنت اجتماعا لمسؤولين عسكريين رفيعي المستوى من البلدان الثلاثة.

وأضاف البيان أن الاجتماع الثاني من نوعه، ناقش سبل التعاون الممكنة في مجال تقنيات المعدات الدفاعية، بما في ذلك البحث والتطوير.

وأكد على إجماع تركيا وباكستان والسعودية على تعزيز التعاون الثلاثي فيما بينها بمجال الصناعات الدفاعية.

وجددت الدول الثلاثة خلال الاجتماع تأكيدها على أهمية توحيد الموارد الفكرية والتقنية والمالية والبشرية فيما بينها لتحقيق الأهداف المشتركة في مجال الدفاع وتحقيق الاكتفاء الذاتي بهذا الخصوص.

وأكدوا المسؤولون العسكريون المشاركون في الاجتماع على العلاقات التاريخية والأخوية بين تركيا وباكستان والسعودية.

( الأناضول)