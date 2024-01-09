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عربي-دولي

بعد ألمانيا والنمسا وسويسرا.. شركة طيران جديدة تستأنف رحلاتها لإسرائيل

Lebanon 24
09-01-2024 | 10:05
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قالت متحدثة باسم الخطوط الجوية الفرنسية "إير فرانس"، الثلاثاء، إن الشركة تعتزم استئناف رحلاتها إلى إسرائيل اعتبارا من 24 كانون الثاني، لتصبح أحدث شركة طيران أجنبية تنهي تعليق رحلاتها خلال الحرب التي تخوضها إسرائيل مع حركة حماس.
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وأضافت المتحدثة أن "إير فرانس" ستسير ثلاث رحلات أسبوعية من باريس إلى تل أبيب باستخدام طائرات إيرباص إيه350.

وأوقفت شركات طيران أجنبية رحلاتها إلى إسرائيل مع الحرب التي بدأت في السابع من تشرين الأول.

واستأنفت لوفتهانزا والخطوط الجوية السويسرية والنمساوية الرحلات إلى إسرائيل هذا الأسبوع. (سكاي نيوز عربية) 
 
 
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