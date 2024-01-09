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روسيا تمنح الجنسية لعشرات اللاجئين الفلسطينيين

Lebanon 24
09-01-2024 | 10:20
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حصل 62 فلسطينيا تم إجلاؤهم من قطاع غزة ووصلوا إلى داغستان على جوازات سفر روسية، ويجري حل مسألة تنظيم الوضع القانوني للاجئين الآخرين.

 
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وقالت إدارة رئيس جمهورية داغستان الروسية على "تيليغرام" اليوم، إن 156 فلسطينيا تم إجلاؤهم من قطاع غزة إلى داغستان، من بينهم 81 طفلا، ويعيشون في أحد مراكز الترفيه، حيث تم إنشاء مركز للإقامة المؤقتة.

 

وأضافت إدارة الرئيس أن العمل مستمر في داغستان، لدعم الفلسطينيين الذين أُجبروا على مغادرة بلادهم. 

 

ووفقا للسلطات في جمهورية داغستان يتم تزويد اللاجئين بالكامل بالملابس الدافئة والضروريات الأساسية، بالإضافة إلى ذلك، "تقدم الأجهزة المختصة الرعاية النفسية بشكل مستمر، ويتم تنفيذ الإجراءات الصحية ومكافحة الأوبئة والفحوصات الطبية". ( روسيا اليوم)

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