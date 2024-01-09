اجتماع سري في الرياض بين زيلينسكي ومسؤولين غربيين.. صيغة سلام جديدة

كشفت مصادر عن اجتماعاً سرياً جرى في العاصمة السعودية الرياض بين مسؤولين أوكرانيين وغربيين في 16 كانون الأول الماضي، حول ما يسمى بصيغة السلام التي طرحها فلاديمير زيلينسكي.

وذكرت صحيفة "بلومبرغ" نقلاً عن المصادر: "لم يتم إحراز أي تقدم يذكر في الاجتماع"، وأشارت المصادر إلى أنه "خلال المناقشة، حاول حلفاء أوكرانيا حشد الدعم لشروط كييف في التفاوض مع روسيا".

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وفي الوقت نفسه، واصلت أوكرانيا ودول مجموعة السبع "مقاومة الدعوات الآتية من دول الجنوب العالمي للتعامل بشكل مباشر مع روسيا" بشأن هذه القضية، ويشار إلى أنه بينما شاركت السعودية والهند وتركيا في الاجتماع، لم ترسل الصين والبرازيل والإمارات العربية المتحدة ممثليها إليه.



المصدر: روسيا اليوم+ بلومبيرغ