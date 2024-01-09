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عربي-دولي

إنفجار كبير يهزّ إيران... الأضرار جسيمة وهذا عدد الجرحى (صور)

Lebanon 24
09-01-2024 | 11:12
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اندلع حريق هائل في مصنع لمستحضرات التجميل في بلدة في وسط إيران، مما أدى إلى انفجار أسفر عن عدة إصابات.

ونقل 23 من المصابين في الحادث الذي وقع في بلدة فرديس في إقليم البرز لتلقي الرعاية الطبية.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لإدارة الإطفاء في فرديس، إن "تسرب الغاز" هو سبب الانفجار في مصنع إنتاج مستحضرات التجميل.
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وأدى هذا الانفجار إلى أضرار جسيمة في المصنع. (العربية)
 
 
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