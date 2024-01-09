إنفجار كبير يهزّ إيران... الأضرار جسيمة وهذا عدد الجرحى (صور)

Advertisement

اندلع حريق هائل في مصنع لمستحضرات التجميل في بلدة في وسط إيران، مما أدى إلى انفجار أسفر عن عدة إصابات.ونقل 23 من المصابين في الحادث الذي وقع في بلدة فرديس في إقليم البرز لتلقي الرعاية الطبية.بدوره، قال الرئيس التنفيذي لإدارة الإطفاء في فرديس، إن "تسرب الغاز" هو سبب الانفجار في مصنع إنتاج مستحضرات التجميل.وأدى هذا الانفجار إلى أضرار جسيمة في المصنع. (العربية)