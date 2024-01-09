وفاة قائد عسكريّ إسرائيليّ... لم يتحمّل مقتل الكثير من جنوده فأُصيب بسكتة قلبيّة

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قالت القناة "12 العبرية"، إنّ جنديا إسرائيليا تم تسريحه من الاحتياط مؤخرا، بعد مشاركته في العدوان على غزة، توفي بسكتة قلبية من هول ما رأى، وفقدانه العديد من عناصره.وأشارت إلى أن الجندي، وهو برتبة رقيب يدعى ستاف بيشا، وكان قائد صف في الكتيبة 12 من لواء غولاني لقوات النخبة، توفي بسكتة قلبية، بعدما لم يتحمل مشاهد مقتل الكثير من جنوده خلال المعارك مع المقاومة في القطاع.وقالت صديقة لعائلته، إنه لم يشارك والدته الكثير مما مر به خلال القتال، وربما لم يتمكن من احتواء كل ما رآه، وقلبه لم يحتمل ذلك. (عربي 21)