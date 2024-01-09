محلل إسرائيلي: إسرائيل سقطت في بئر عميقة في 7 تشير الأول

ذكر المحلل السياسي في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، ناحوم برنياع، أن "إسرائيل سقطت في بئر عميقة في 7 تشير الأول، معتبراً أن الحرب على غزة لم تحقق أهدافها حتى الآن.

وأضاف أن "الخروج من البئر يعني إعادة المخطوفين، ترميم البلدات التي دُمرت والأمن وشعور السكان في الجنوب والشمال بالأمن، وتسريح قوات الاحتياط ومحاولة إنهاء الحرب.

Advertisement

وأشار برنياع إلى أن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين حول القضاء على حركة حماس وهزمها "لا تعكس الواقع. وتوجد إنجازات من الناحية العسكرية، لكن المسافة بينها وبين إبادة حماس بعيدة.

وتابع أن "الهدف الأكثر تواضعا أيضا، تفكيك قدرات حماس، يتطلب تنسيق، وأي نفق يُكشف ويُفجر في قطاع غزة هو بشرى جيدة، لكن تفجير نفق لا يقضي على مجمل القدرات العسكرية والسلطوية".

وحسب برنياع، فإن "الشرط الذي يضعه السنوار من أجل الإفراج عن المخطوفين ليس وقف الحرب بالكامل وتحرير آلاف الأسرى، وإنما استمرار حكمه في قطاع غزة، وبالنسبة لإسرائيل، هذه هزيمة لا يوجد شيئاً مذلاً أكثر منها، هزيمة نكراء.



المصدر: عرب 48+ يديعوت أحرنوت