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عربي-دولي

محلل إسرائيلي يهاجم وزير الأمن.. تصريحات غير واقعية !

Lebanon 24
09-01-2024 | 11:52
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اعتبر المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، أن تصريحات وزير الأمن، يوآف غالانت، والناطق باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هغاري، لصحف أميركية، أمس، حول انتقال الجيش في شمالي قطاع غزة إلى المرحلة الثالثة من الحرب، "لا تبشر بنهاية الحرب بأي شكل من الأشكال".
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وأضاف أن "إطلاق حماس، أمس، رشقة من خمس قذائف صاروخية إلى وسط إسرائيل لأول مرة منذ ثمانية أيام، يدل على حاجة الحركة إلى إدارة اقتصاد ذخيرة، وكذلك على قدرتها الاستمرار في إزعاج الجبهة الداخلية الإسرائيلية".
وشدد هرئيل على أن "التحدي الذي تضعه حماس أمام الجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة لا يزال كبيرا، وخاصة في وسط وجنوبي القطاع، حيث جهود الجيش للسيطرة على هذه المنطقة والبحث عن أنفاق لا يزال مستمراً.
ولفت إلى أن الإعلان الحكومة نفسها في بداية الحرب باستعراض مجموعة توقعات غير واقعية، منها القضاء على حكم حماس، إعادة مبكرة لسكان غلاف غزة إلى بيوتهم وتوفير شروط لإعادة المخطوفين.

المصدر: هآرتس
المصدر: عرب 48
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