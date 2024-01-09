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عربي-دولي

قتلى وجرحى... إنفجار في سوريا من كان المُستهدف به؟

Lebanon 24
09-01-2024 | 11:57
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أفادت وكالة "سانا"، عن مقتل 8 عسكريين سوريين، وأحد المدنيين، وإصابة 13، جراء إنفجار عبوة ناسفة في حافلة عسكريّة، في الباديّة السوريّة، جنوب تدمر.
 
 
 
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