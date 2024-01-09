مذيع روسي شهير يتنبأ بانقسام روسيا وأميركا بسبب حرب أوكرانيا

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تنبأ مذيع التلفزيون الروسي الشهير فلاديمير سولوفيوف، والداعم البارز للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمستقبل العالم، متوقعاً أن أوروبا ستبدو مختلفة تماما عما هي عليه اليوم.ووصف سولوفيوف مراراً وتكراراً الأزمة الأوكرانية بأنها حرب بالوكالة بين موسكو والغرب، وفي برامجه وصف هو وضيوفه الصراع بأنه معركة ضد "الشيطانية".كلام سولوفيوف جاء خلال مقابلة له مع التلفزيون الروسي، إن الناس في الغرب يكرهون حكوماتهم، وأن الولايات المتحدة دائماً قريبة من حرب أهلية، وهو المصير الذي يتوقع أن يصيب أوروبا أيضاً".وأضاف أن: "أنصار العولمة سيغادرون أوروبا ببساطة، وستتحول القارة إلى أطراف أوراسيا"، مشيراً إلى أن أميركا لن تتماسك كدولة موحدة، وسوف تنقسم تماما مثل أوروبا، ستبدأ حدود الدول في التفكك، وستذهب أجزاء منها إلى المكسيك وحتى إلى كندا".وبحسب سولوفيوف فإنه من بين "التغييرات الهائلة التي يخبئها العالم الدور الذي ستلعبه روسيا، سنصبح نقطة تجمع، بسبب مكانة روسيا الفريدة كدولة متعددة الطوائف للمسلمين والمسيحيين واليهود والبوذيين".وأعرب أيضًا عن اعتقاده بأن كندا ستنقسم في النهاية إلى أجزاء ناطقة بالفرنسية والإنجليزية".المصدر: روسيا اليوم