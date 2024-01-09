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عربي-دولي

فضيحة تطال نائبة... ما فعلته غير عاديّ أبداً

Lebanon 24
09-01-2024 | 12:13
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علق عضو الهيئة العليا لحزب الوفد في مصر عباس حزين، على واقعة النائبة نشوى رائف، بعدما ضُبطت وهي تغش خلال امتحانات الفرقة الثالثة انتساب عام في كلية الحقوق، وضربها بعض أعضاء هيئة التدريس.

وأضاف حزين، فى تصريحات لموقع "الشروق": الحزب سيعقد اجتماعا غدا لأعضاء المكتب التنفيذي، وبعد انتهاء الاجتماع سوف نبحث الموضوع واتخاذ قرار بشأنها"، وقال: "أساءت لنفسها، ولحزب الوفد، وارتكبت خطأ قاتلا".
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وأوضح أن أي عضو ينتمي لحزب الوفد يرتكب خطأ يحال إلى لجنة النظام، ولكن عندما يكون عضو مجلس نواب أو عضو هيئة عليا للحزب يحال إلى لجنة خماسية تشكل من 5 أعضاء هيئة عليا من قبل رئيس الحزب تقوم بإجراء التحقيق معها.

وذكر عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أنه من الوارد أن يكون القرار بتجميد العضوية أو الفصل. (روسيا اليوم)
 
 
 
 

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