وزير الدفاع الإسرائيلي يطالب بالضغط على إيران.. أمر مهم يتعلّق بالحرب

طالب وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، في تل أبيب أن تكثيف الضغط على إيران "ضروري" لتجنّب تصعيد في المنطقة مع استمرار حرب غزة.



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وخلال الاجتماع، شدد الوزير "على أن العمليات العسكرية في منطقة خان يونس بجنوب قطاع غزة ستتكثف وتستمر".



المصدر: روسيا اليوم وفي بيان للحكومة نُقل عن غالانت قوله إن "زيادة الضغط على إيران هو أمر ضروري للغاية ويمكن أن يمنع التصعيد في المنطقة في ساحات أخرى".وخلال الاجتماع، شدد الوزير "على أن العمليات العسكرية في منطقة خان يونس بجنوب قطاع غزة ستتكثف وتستمر".المصدر: روسيا اليوم