Advertisement

عربي-دولي

وزير الدفاع الإسرائيلي يطالب بالضغط على إيران.. أمر مهم يتعلّق بالحرب

Lebanon 24
09-01-2024 | 13:19
A-
A+
Doc-P-1150511-638404284869906565.jpg
Doc-P-1150511-638404284869906565.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
طالب وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، في تل أبيب أن تكثيف الضغط على إيران "ضروري" لتجنّب تصعيد في المنطقة مع استمرار حرب غزة.
وفي بيان للحكومة نُقل عن غالانت قوله إن "زيادة الضغط على إيران هو أمر ضروري للغاية ويمكن أن يمنع التصعيد في المنطقة في ساحات أخرى".
Advertisement

وخلال الاجتماع، شدد الوزير "على أن العمليات العسكرية في منطقة خان يونس بجنوب قطاع غزة ستتكثف وتستمر".

المصدر: روسيا اليوم
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:24 | 2024-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:12 | 2024-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2024-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:43 | 2024-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:01 | 2024-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:56 | 2024-01-09
17:38 | 2024-01-09
17:00 | 2024-01-09
16:43 | 2024-01-09
16:18 | 2024-01-09
16:01 | 2024-01-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24