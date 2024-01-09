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عربي-دولي

5 أولويات رئيسية من زيارة بلينكن إلى الشرق الأوسط.. بينها بند مهم حول غزة

Lebanon 24
09-01-2024 | 13:44
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كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية صامويل وربيرغ، في حديث خاص لموقع "سكاي نيوز عربية"، عن أهمية الرسائل الرئيسية من الجولة التي يقوم بها الوزير أنتوني بلينكن إلى المنطقة، والتي تستمر حتى 11 كانون الثاني الجاري.
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وشملت زيارة بلينكن، إسرائيل وقطر والإمارات والسعودية والأردن، حيث قال بهذا الصدد المتحدث باسم الخارجية الأميركية، إن "الرسالة الرئيسية من جولة بلينكن تتمثل في رغبة الولايات المتحدة في التنسيق مع حلفائنا وشركائنا في المنطقة على عدد من الملفات الرئيسية خاصة الوضع في قطاع غزة والحرب الإسرائيلية على حماس، ومنع تصاعد الصراع بالمنطقة".

وحدد وربيرغ في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، 5 أولويات رئيسية من زيارة وزير الخارجية الأميركي للشرق الأوسط، تشمل في مقدمتها، الجهود المستمرة لتقديم وإيصال ودخول الجهود الإنسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وثانياً بحسب وربيرغ، كان يرغب الوزير بلينكن في الاستماع وجهًا لوجه من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن الخطة الإسرائيلية لإنهاء هذه الحرب، وكيف ستقوم إسرائيل باتخاذ ما يلزم لحماية المدنيين الفلسطينيين طالما مستمرة في الحرب ضد حماس فيما يتعلق بالهجمات الإرهابية منذ 7 تشرين الأول.

وفي البند الثالث، مناقشة الجهود المستمرة لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، ومن هذه الجهود بدون شك كان لدى وزير الخارجية الأميركي فرصة لمناقشة ذلك مع المسؤولين القطريين وسيناقش ذلك أيضا مع المسؤولين المصريين.

وبحسب وربيرغ، تهدف النقطة الرابعة إلى التنسيق مع حلفائنا وشركائنا بالمنطقة لمنع أي طرف من الأطراف في المنطقة من توسيع حدة الصراع، أما خامساً فهي النقاش مع حلفاؤنا وخاصة السلطة الفلسطينية والإسرائيليين، وكل الدول الأخرى في المنطقة حول ماذا سيكون بعد هذه الحرب.

المصدر: سكاي نيوز
المصدر: سكاي نيوز عربية
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