Advertisement

عربي-دولي

سجن و74 جلدة بحق فنان إيراني.. غنى لخلع الحجاب!

Lebanon 24
09-01-2024 | 13:47
A-
A+
Doc-P-1150521-638404300320838010.jpg
Doc-P-1150521-638404300320838010.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قضت محكمة إيرانية بسجن المغني والملحن مهدي يراحي، وجلده 74 جلدة، بسبب نشره أغنية مؤيدة لحركة النساء المطالبات بحرية الحجاب.
يأتي ذلك قبل أسابيع من الذكرى السنوية الأولى لوفاة الشابة مهسا أميني، وفق ما أفادت محاميته، الثلاثاء.
Advertisement
وأثارت أغنية يراحي الذي يغني باللغتين العربية والفارسية، تفاعلاً واسعاً في الشارع الإيراني، ونالت إشادة الأوساط الفنية في آب، حيث أصدر المدعي العام في طهران حينها، حكماً بتوقيف يراحي، لتوزيعه أغنية مخالفة للقانون.
واعتبر المدعي العام أن الأغنية شكلت تحدياً لأخلاق وأعراف مجتمع إسلامي، وأُفرج عنه بكفالة في تشرين الأول.
وأطلق المغني أغنية بعنوان "روسريتو دربيار"، وتعني بالعربية: "اخلعي وشاحك"، وسط إجراءات أمنية مشددة، سبقت حلول ذكرى وفاة مهسا أميني.
وتحوّلت أغنيته "سرود زن" - نشيد النساء التي صدرت في تشرين الاول إلى نشيد احتجاجي، وفازت بجائزة "غرامي" العالمية لأفضل أغنية أحدث تغييراً اجتماعياً.
 
المصدر: الشرق الأوسط
المصدر: أ.ف.ب - الشرق الأوسط - رويترز
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:24 | 2024-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:12 | 2024-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2024-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:43 | 2024-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:01 | 2024-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:56 | 2024-01-09
17:38 | 2024-01-09
17:00 | 2024-01-09
16:43 | 2024-01-09
16:18 | 2024-01-09
16:01 | 2024-01-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24