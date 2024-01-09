سجن و74 جلدة بحق فنان إيراني.. غنى لخلع الحجاب!

قضت محكمة إيرانية بسجن المغني والملحن مهدي يراحي، وجلده 74 جلدة، بسبب نشره أغنية مؤيدة لحركة النساء المطالبات بحرية الحجاب.

يأتي ذلك قبل أسابيع من الذكرى السنوية الأولى لوفاة الشابة مهسا أميني، وفق ما أفادت محاميته، الثلاثاء.

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وأثارت أغنية يراحي الذي يغني باللغتين العربية والفارسية، تفاعلاً واسعاً في الشارع الإيراني، ونالت إشادة الأوساط الفنية في آب، حيث أصدر المدعي العام في طهران حينها، حكماً بتوقيف يراحي، لتوزيعه أغنية مخالفة للقانون.

واعتبر المدعي العام أن الأغنية شكلت تحدياً لأخلاق وأعراف مجتمع إسلامي، وأُفرج عنه بكفالة في تشرين الأول.

وأطلق المغني أغنية بعنوان "روسريتو دربيار"، وتعني بالعربية: "اخلعي وشاحك"، وسط إجراءات أمنية مشددة، سبقت حلول ذكرى وفاة مهسا أميني.

وتحوّلت أغنيته "سرود زن" - نشيد النساء التي صدرت في تشرين الاول إلى نشيد احتجاجي، وفازت بجائزة "غرامي" العالمية لأفضل أغنية أحدث تغييراً اجتماعياً.



المصدر: الشرق الأوسط