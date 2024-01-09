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عربي-دولي
حادثة مروّعة جدّاً... العثور على أحد المحامين مشنوقاً داخل مكتبه وهذا ما قاله شقيقه
Lebanon 24
09-01-2024
|
13:48
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لا يزال الغموض والدهشة يسيطران على أهالي منطقة الحضرة، في محافظة الإسكندرية، بعد العثور على جثة المحامي الشاب محمود مشنوقاً داخل مكتبه، ومعلقا بربطة عنقه بسقف إحدى غرف المكتب.
وقال شقيق المحامي: "أخي قام بصلاة العشاء يومها قبل أن يتوجه إلى مكتبه لمراجعة بعض الأوراق المتعلقة بقضية يعمل عليها، خاصة أنه معروف بالاجتهاد والدقة بكل ما يقوم به".
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كما أوضح أن محمود "لا يمكن أن يكون قد أقدم على الانتحار خاصة مع تمتعه بحسن السير والسلوك والالتزام".
كذلك شدد على أنه شخص ناجح في حياته المهنية والعائلية، ولا يمكن بالتالي أن ينتحر. (العربية)
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