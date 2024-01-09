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عربي-دولي

كاميرون يهاجم إسرائيل حول ردها العسكري على غزة.. إليكم ما قاله

Lebanon 24
09-01-2024 | 14:00
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اعتبر وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، الثلاثاء، أنّ محامي الحكومة البريطانية لا يرون أنّ إسرائيل انتهكت القانون الدولي في ردّها العسكري على الهجوم الذي نفذته حركة حماس في السابع من تشرين الأول.
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وبحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية، قال كاميرون أمام اللجنة البرلمانية المعنية بالشؤون الخارجية، إن بعض التطوّرات التي شاهدها خلال الحرب في قطاع غزة الفلسطيني المحاصر كانت مثيرة للقلق بشكل كبير".
وأضاف متسائلاً "هل ينتابني قلق من أن إسرائيل اتخذت إجراءً قد يشكل انتهاكاً للقانون الدولي، لأنّ أحد المباني تعرض للقصف أو ما شابه؟"، وتابع "بالطبع أنا قلق بشأن ذلك"  
وتعرّض كاميرون مراراً عدة لضغوط بشأن مشروعية الرد الإسرائيلي على هجوم حماس.
وأشار إلى أنه اطّلع على أرقام تظهر أن مقاتلي «حماس»، «خسروا أكثر من 50 في المائة من قدراتهم وإمكاناتهم» المرتبطة بإطلاق صواريخ على إسرائيل.

 
المصدر: الشرق الأوسط+ وكالة الصحافة الفرنسية
المصدر: أ.ف.ب - الشرق الأوسط - رويترز
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