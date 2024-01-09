مسؤول أميركيّ يكشف عما قامت به إسرائيل في غزة... ما أعلنه مهمّ

أكد مسؤول أميركي لصحيفة "واشنطن بوست"، أنّ "إسرائيل سحبت حتى الآن عدة آلاف من قواتها المتواجدة في قطاع غزة، وعلى وجه الخصوص نظمت انسحابا كبيرا من شمال القطاع".



وأشار المسؤول الأميركي الذي رفض الكشف عن هويته، إلى أن "مواطني شمال القطاع قالوا إن مستوى القتال العنيف قد انخفض". (روسيا اليوم)

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