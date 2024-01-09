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عربي-دولي

بالفيديو العثور على أنفاق سرية لحركة يهودية متطرفة في أميركا.. نشاطات غريبة!

Lebanon 24
09-01-2024 | 14:15
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على غرار الأنفاق التي تقول إسرائيل إنها عثرت عليها داخل قطاع غزة، اكتشفت الشرطة الأميركية اليوم الثلاثاء، أنفاقاً سرية تحت كنيس يهودي في مدينة نيويورك، وألقت القبض على عدد من المنتمين لحركة "حباد" اليهودية داخل الكنيس.
 
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وعثرت الشرطة على الأنفاق خلال مداهمتها الكنيس الواقع في منطقة بروكلين في نيويورك، مشيرةً إلى توقيف عدد من الأشخاص الذين قاوموا الشرطة وطلاب الكنيس الذين حاولوا الهروب عبر الأنفاق.
 
وذكرت حسابات وسائل التواصل الاجتماعي أن الأنفاق حفرت بغرض العبادة سراً خلال فترة جائحة كورونا أو دخول النساء للمكان خلسة.
  كما انتشرت مقاطع مصورة للأنفاق على حسابات التواصل الاجتماعي تظهر أسرّة قديمة وأغطية خشبية في بعض أقسام أنفاق يجري العمل على حفرها.
 
المصدر: القدس العربي، وكالات
المصدر: أ.ف.ب - القدس العربي
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