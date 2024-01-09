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أُصيب بالسرطان... وزير الدفاع الأميركيّ في المستشفى

Lebanon 24
09-01-2024 | 14:57
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أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون، أن وزير الدفاع لويد أوستن أُدخل المستشفى في كانون الاول الماضي لإصابته بسرطان البروستات.

وقال المتحدث باسم الوزارة الجنرال باتريك رايدر إن أوستن خضع لإجراء طبي للعلاج من سرطان البروستات في الثاني والعشرين من الشهر الماضي، و قد ادخل على المستشفى في الأول من هذا الشهر بعد مضاعفات أعقبت الإجراء الطبي. (الحرة)
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