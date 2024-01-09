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عربي-دولي

حادثة أمنيّة بالقرب من البيت الأبيض.. ماذا كشفت التحقيقات الأولية؟

Lebanon 24
09-01-2024 | 15:02
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نقلت وكالة "ريا نوفوستي" عن مصدر في الشرطة المحلية في واشنطن، اليوم الثلاثاء، أن حادثة إطلاق نار وقعت على بعد عدة أبنية من البيت الأبيض، أدت إلى مقتل شخص.


ووفقا للشرطة، وقعت حادثة إطلاق نار في الصباح على بعد بنايتين من البيت الأبيض (في شارع K)، حيث وصلت الشرطة إلى مكان الحادث في حوالي الساعة 5 صباحا بالتوقيت المحلي. 
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وأكد المصدر أنه تم العثور على "رجل بالغ فاقد الوعي، لا يتنفس"، مشيرا إلى أنها "قضية قتل"، وأكد أن الرجل توفي لاحقا في المستشفى.


كما أكدت الشرطة أن ضباط إنفاذ القانون في العاصمة الأميركية يحققون في الحادث.
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