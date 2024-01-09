إصابة سفينة بصاروخ جنوب البحر الأحمر

قالت مصادر يمنية، إن الحوثيين أطلقوا صاروخا استهدف سفينة جنوب البحر الأحمر.



وكانت هيئة العمليات التجارية البحرية البريطانية قالت إنها تلقت تقريرا عن واقعة في البحر الأحمر على بعد حوالي 50 ميلا بحريا غرب مدينة الحديدة اليمنية. (سكاي نيوز)

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