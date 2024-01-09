ترامب: إذا فزت بالرئاسة سأُحاكم بايدن

Advertisement

حذر دونالد ترامب من أنه قد يحاكم الرئيس الحالي جو بايدن، إذا عاد إلى البيت الأبيض، حيث أعرب قضاة محكمة الاستئناف في واشنطن عن شكوكهم في مزاعم ترامب بأنه محصن من التهم الجنائية لمحاولته إلغاء انتخابات 2020.وأوضح ترامب في مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، أنه إذا سُمح للقضية بالمضي قدماً، قد يحاكم المرشح الديمقراطي بايدن إذا فاز في الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني المقبل.