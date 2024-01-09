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ترامب: إذا فزت بالرئاسة سأُحاكم بايدن

Lebanon 24
09-01-2024 | 16:18
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حذر دونالد ترامب من أنه قد يحاكم الرئيس الحالي جو بايدن، إذا عاد إلى البيت الأبيض، حيث أعرب قضاة محكمة الاستئناف في واشنطن عن شكوكهم في مزاعم ترامب بأنه محصن من التهم الجنائية لمحاولته إلغاء انتخابات 2020.
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وأوضح ترامب في مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، أنه إذا سُمح للقضية بالمضي قدماً، قد يحاكم المرشح الديمقراطي بايدن إذا فاز في الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني المقبل.

وتابع قائلاً: "إذا لم أحصل على الحصانة، فلن يحصل جو بايدن المحتال على الحصانة". وأضاف "سيكون جو جاهزاً لتلقي الاتهام". (العربية)
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