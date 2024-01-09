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عربي-دولي

ماسك: أميركا تدفع أوكرانيا للتضحية بشبابها

Lebanon 24
09-01-2024 | 16:43
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أكد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، أن المساعدات الأميركية لأوكرانيا لا تؤدي إلا إلى التضحية بمزيد من الشباب الأوكراني.

وكتب ماسك في حسابه على منصة "إكس"، معلقا على منشور يحتوي لقطة شاشة لإحدى نسخ مشروع القانون الأميركي بشأن مخصصات الميزانية الإضافية، بما في ذلك تخصيص 65.5 مليار دولار لاحتياجات كييف: "65 مليار دولار أخرى لأوكرانيا؟ ما هي استراتيجية الانسحاب؟".
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وأضاف: "أنا أدعم أوكرانيا، لكن هذه تبدو وكأنها حرب أبدية دون تقدم..نحن ببساطة نضحي بشباب البلاد دون أي مكاسب إقليمية". (روسيا اليوم)
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