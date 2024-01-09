Advertisement

عربي-دولي

البيت الأبيض: لا نؤيّد وقف إطلاق النار في غزّة في الوقت الراهن

Lebanon 24
09-01-2024 | 17:00
A-
A+
Doc-P-1150576-638404428332953681.jpg
Doc-P-1150576-638404428332953681.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن الولايات المتحدة لا تؤيد وقفاً لإطلاق النار في الحرب في غزة في الوقت الراهن.
وفي تل أبيب، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة تريد أن تنتهي هذه الحرب في أقرب وقت ممكن.
Advertisement
وأدلى بالتصريحات في مؤتمر صحفي بعد محادثات مع قادة إسرائيليين في تل أبيب.
وأضاف أن "دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا على إسرائيل بلا أساس"، لكن العدد اليومي للقتلى المدنيين في غزة مرتفع للغاية.
وقال بلينكن إنه "يجب أن يتمكن الفلسطينيون من العودة إلى ديارهم بمجرد أن تسنح الظروف"، كما أشار إلى اتفاق بشأن خطة تقوم الأمم المتحدة بموجبها بمهمة تقييم في غزة.
وأشار إلى أن "الولايات المتحدة رفضت أي مقترحات تؤيد تهجير الفلسطينيين خارج القطاع، وشدد على أن السلطة الفلسطينية لديها مسؤولية تتمثل في إجراء إصلاحات في هيكلها".
وأضاف بلينكن الذي زار عدة دول أخرى في الشرق الأوسط هذا الأسبوع أن "دولاً عدة بالمنطقة مستعدة للاستثمار في مستقبل غزة، لكن فقط في ظل وجود مسار واضح لإقامة دولة فلسطينية".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:24 | 2024-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:12 | 2024-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2024-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:43 | 2024-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:01 | 2024-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
20:00 | 2024-01-09
19:20 | 2024-01-09
18:55 | 2024-01-09
17:56 | 2024-01-09
17:38 | 2024-01-09
16:43 | 2024-01-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24